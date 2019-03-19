كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أون لاين.. حصريا مواعيد عرض أولى مسلسل عائلة الحاج نعمان على إم بي سي مصر على قناة "mbc مصر"غداً أولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أولى حلقات مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، على قناة شاشة قناة “mbc مصر”يومياً وبشكل حصري، تابع مسلسل عائلة الحاج نعمان على قناة أم بي سي مصر إبتداء من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم إذاعته كل يوم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتم إعادة الحلقة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسيتم بث الحلقة الأولى ابتداء من يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

مسلسل عائلة الحاج نعمان دراما اجتماعية إنسانية، تجسد الصراع الإنساني من أجل المال، والنفوس البشرية الطامعة التي تحمل الكراهية والبغضاء، فتدور أحداث هذا المسلسل خلال فترة السبعينات، وقت المال والثروة والانتفاح الاقتصادي، حيث يوجد الحاج نعمان الذي اشتهر بتاجرة

الموبيليا، وقد رزقه الله بولد واحد يعاني من إعاقة ذهنية والإصابة بنوبات الصرع،بجانب أخواته البنات الطامعين، ويتزوج هذا الابن وتبدأ الصراعات من أجل المال والثروة بينهم جميعاً، وبالتالي يتسبب في حدوث بعض الأزمات، والصراعات داخل العائلة، وتستمر أحداث المسلسل بطريقة درامية تشوقية متميزة، وعلى مدار حلقات المسلسل سوف تنكشف جميع الشخصيات في العائلة الذين يطمعون في الحصول على الثروة والمال.

مواعيد عرض مسلسل “عائلة الحاج نعمان”

يعرض المسلسل الجديد عبر شاشة ام بي سي مصر في الأوقات التالية:

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بتوقيت السعودية: الساعة1:30 بعد منتصف الليل.

بتوقيت مصر: الساعة: 12:30 منتصف الليل.

يتم عرض أولى حلقات مسلسل” عائلة الحاج نعمان” غداّ الثلاثاء 2019/3/19، على قناة ام بي سي مصر، ويمكن متابعة أولى حلقات المسلسل الجديد من هنا، تابعونا سنقوم برفع الحلقة مباشرة فور عرضها.

يضم مسلسل “عائله الحاج نعمان” نخبه كبيرة من الفنانين مثل صلاح عبد الله، وتيم الحسن ويشارك أيضا الممثل أحمد بدير يسرا اللوزي، والممثلة هبة مجدي في المشاركة في هذا المسلسل أيضا، ويكون من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

ويشارك في المسلسل ضيوف شرف منها محمد التاجي، والممثل محمد الصاوي، وأحمد بدير، وكذلك يشارك الفنان مجدي بدر، ومنير مكرم.