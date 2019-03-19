اعلامية مصرية تنفصل عن زوجها بعد زواج استمر لأكثر من 15 سنة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:57 صباحاً - اعلنت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر انفصالها عن زوجها خالد حلمي بعد زواج استمر مدة أكثر من 15 عاما.

وكتبت داليا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد زواج دام ل ١٥سنة بيني وبين خالد حلمى والد ابنتي تم الطلاق رجاء من الجميع احترام خصوصيتنا والبوست ده لأتمم ركن الإشهار وليس أكتر قدر الله وما شاء فعل”.

الجدير ذكره ان داليا أبو عمر أطلقت مؤخرا مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “دلعيه يدلعك”، ورصدت فيها حقوق الرجل داخل المنزل.