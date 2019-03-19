شاهد… هذا رأي الوليد بن طلال في تركي ال الشيخ!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 مارس 2019 12:57 صباحاً - قال الامير الوليد بن طلال، إنه تعرف علي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، منذ أقل من عامين، وعلاقته توثقت به إلى أبعد الحدود قائلا: “وكأني أعرفه من 10 سنين، لإني بحب الرجل العملي الديناميكي”.

وأضاف طلال خلال لقائه مع برنامج “في الصورة” علي قناة روتانا خليجية، ” إن تركي آل الشيخ عندما تسلم الرياضة فعل أمور لا يستهان بها وأهم شئ أنه استطاع بتسديد الديون للبنوك والأندية الخارجية، بالإضافة إلى دعم العديد من الأندية، فضلا عن إدخال الرياضة في المدارس “أنا بعجب بيه جدًا”.

وتابع أن تركي ديناميكي وله علاقة وطيدة مع القيادة العليا، الأمر الذي جعل أن يكون هناك نتيجة وإنجازات في مجال الرياضة، مؤكدًا أن هذا الرجل قراره سريع وديناميكي”.