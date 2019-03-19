شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تشارك في كليب جديد مع الثلاثي مينا عطا ورنا سماحة وهايدى موسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة راندا البحيرى فى أغنية فيديو كليب جديدة تحمل عنوان "أحلى حياة" ويشاركها الغناء المطرب مينا عطا، ورنا سماحة وهايدي موسي .

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع أسامة الهندى، وإخراج مرقص عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه في الأيام المقبلة.

يذكر أن أخر أعمال مينا عطا كليب عنقود العنب" من كلمات أحمد راشد وألحان محمد رحيم وتوزيع كريم عبد الوهاب ومحمد رحيم ومن إخراج نبيل مكاوى ومرقس عادل.