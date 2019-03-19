شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى زوجة ماجد المصرى فى مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت مؤخرا الفنانة منى عبد الغنى لأسرة مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتعاقدت منى بشكل رسمى مع شركة سينرجى المنتجة للعمل خلال الايام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأسبوع المقبل فى الديكور الخاص بها.

وتجسد منى عبد الغنى شخصية زوجة ماجد المصرى، الذى يعد من أثرياء منطقة "العياط"، ولديهم ابنتهم الشابة الطالبة الجامعية ذات الـ 23 عاما، والتى تجسدها الفنانة هنادى مهنى





وكانت أخر أعمال منى عبد الغنى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة والذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته إبراهيم نصر، وميرنا نور الدين وعفاف شعيب، وأخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.







