هددت أمها وهربت من شقيقها وأدمنت المخدرات.. ما لا قد تعرفه عن "ابنة الشحرورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

لم تنعم بطفولتها مثل باقي الأطفال، توفي والدها في مقتبل عمرها، فأضحت الابنة المدللة لوالدتها وصديقتها بل وكاتمة أسرارها.

تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة "هويدا" ابنة الفنانة الكبيرة صباح من زوجها الملحن المصري أنور منسي، التي وُلدت يوم 18 مارس من عام 1952. ونقدم خلال السطور التالية أبرز المحطات التي مرت بها:

هويدا في برنامج أنا والعسل

- دخلت هويدا المجال الفني عام 1970 بتشجيع ودعم من والدتها، وعملت في السينما المصرية واللبنانية، وكانت أولى أعمالها فيلم "نار الشوق".

أغنية أمورتي الحولة

- دون سابق إنذار، اعتلزت "هويدا" الفن، وكان آخر أفلامها "فدعوس وفتاة الأوتوستوب" بطولة كريم أبو شقرا، وإخراج وتأليف سمير الغصيني، وذلك في عام 1990، وبعد تصوير مشاهدها في مسلسل "بنت الكبار".

- تملك خلفية دينية مختلطة، فوالدها مسلم، ووالدتها مسيحية، وجدتها كانت يهودية، واعتنقت الإسلام فيما بعد.

- لعبت "هويدا" بطولة مسرحية "المتزوجون" في الدور الذي قدمته الفنانة شيرين، ولكن اعتذرت عن المسرحية، فوقع الاختيار على الفنانة المصرية.

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- تقيم هويدا حاليًا بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية

- غنت لها والدتها الفنانة صباح عدة أغاني مثل "أكلك منين يا بطة، قمورتي".

- هويدا لديها أخ غير شقيق من والدتها الراحلة صباح، ويدعى "صباح نجيب شماس"، وكانت تحت رعايته أثناء إقامتها في الولايات المتحدة.

- أصيبت هويدا بأزمة صحية عام 2006، ما أجبر صباح على بيع بيتها والإقامة في فندق وإدخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

- في 2018، أعلنت أسرة هويدا أنها مفقودة، حيث هربت من أخيها غير الشقيق، ورفضت الخضوع للعلاج في مصحة من تعاطي المخدرات، حيث أنها تعاني من مشكلة الإدمان منذ أن كانت صبية.

- حين تعاقدت الفنانة صباح على تجسيد سيرتها في عمل تليفزيوني، قررت "الشحرورة" حذف أي مشهد يخص سيرة ابنتها، وذلك بعد تهديد ابنتها لها باللجوء إلى القضاء حال التطرق إلى حياتها الشخصية.

- أكدت صباح فى مكالمة هاتفية لإذاعة صوت لبنان أنها اتفقت مع فداء الشندويلي كاتب مسلسل "الشحرورة" بحذف جميع مشاهد تخص ابنتها بحيث لا تخل بالنص الدرامي.

هويدا تغني حبيبة أمها

- لم تحضر هويدا جنازة والدتها ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول غيابها، وتناقل العض أسباب مختلفة بينها عدم امتلاكها المال للسفر إلى لبنان، ألا أن "كلودا عقل" ابنة شقيقة صباح أرجعت عدم حضورها لإصابتها بصدمة عصبية.