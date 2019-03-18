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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ريهام حجاج الجدل حول حقيقة حملها من زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة وذلك بعد أشهر على زواجهما.
وجاء ذلك بعد أن ظهرت حجاج في مجموعة صور حيث كانت بصُحبة صديقاتها كل من نسرين إمام الفنانة المُعتزلة وزوجها رجل الأعمال والمنتج تامر مرسي، والإعلامية سمر يسري.
وبدت عليها في الصور علامات الحمل حسبما خمن البعض، خصوصاً في إحدى الصور التي ظهرت فيها حجاج بزاوية جانبية ظهر بطنها منتفخاً بشكل واضح.
ويشار إلى أن حجاج أعلنت زواجها من حلاوة بعد أن أثار الموضوع جدلاً كبيراً، مع الإشارة إلى أن حلاوة كان متزوجاً من الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول من طليق ياسمين عبد العزيز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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