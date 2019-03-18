ليلى علوي لـ بوسي شلبي: صديقتي وأختي.. شكرا على وجودك في حياتي

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - هنأت الفنانة ليلى علوي، صديقتها الإعلامية بوسي شلبي، بمناسبة عيد ميلادها الـ 52.

ونشرت “ليلى” صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع “انستجرام” وعلقت: “صديقتي وأختي بوسي شلبي، كل سنة وانتِ طيبة، وشكرًا على وجودك الغالي في حياتي، وبتمنالك النجاح والتوفيق من كل قلبي”.

وبوسي من مواليد 17 مارس 1967، تزوجت من الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في منتصف التسعينيات، ولها عدد من البرامج الشهيرة أبرزها “أحلى النجوم”، و”دعوة على السحور”.​

