- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - فاجأت النجمة العالمية كيم كارداشيان متابعيها ومحبيها حول العالم بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدت فيها وبقعات مرض الصدفية تنتشر على وجهها بشكل كبير.
وعلقت كارداشيان على الصورة :”صباح الخير صدفية”.
يذكر أن النجمة كيم كارداشيان كانت قد كشفت في العام 2011 عن اصابتها بهذا المرض، حين نشرت أكثر من مرة صوراً وفيديوهات لها وعلامات الصدفية تظهر على وجهها.
كما كشفت كارداشيان أنها إستخدمت العديد من العلاجات، بما في ذلك العلاج بالضوء وعصائر الديتوكس.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان بصورة صادمة.. الصدفية تنال منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.