كيم كارداشيان بصورة صادمة.. الصدفية تنال منها

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - فاجأت النجمة العالمية كيم كارداشيان متابعيها ومحبيها حول العالم بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدت فيها وبقعات مرض الصدفية تنتشر على وجهها بشكل كبير.



وعلقت كارداشيان على الصورة :”صباح الخير صدفية”.

يذكر أن النجمة كيم كارداشيان كانت قد كشفت في العام 2011 عن اصابتها بهذا المرض، حين نشرت أكثر من مرة صوراً وفيديوهات لها وعلامات الصدفية تظهر على وجهها.

كما كشفت كارداشيان أنها إستخدمت العديد من العلاجات، بما في ذلك العلاج بالضوء وعصائر الديتوكس.

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