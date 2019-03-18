معلومات عن الفنان جلال عيسى بعد وفاته اليوم.. تزوج صفية العمري ولعب في “الأهلي”

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - تُوفي الفنان جلال عيسى، مساء أمس، عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

ولد عيسى في 17 يوليو 1937، وبدأ حياته الفنية في منتصف الخمسينيات، واستمر في العمل حتى عام 2015.

ونستعرض في هذه السطور أبرز المعلومات عن جلال عيسى.

– أحب السينما وهو في سن 8 سنوات، وكان يشاهد الأفلام في سينما الهلال من أسطح أحد المباني بجوار منزله.

– كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي.

– شاهده محمود رضا، فعرض عليه الانضمام إلى فرقته في بعض العروض الخاصة عام 1957.

– شارك في بعض السهرات التليفزيونية وفيلم “وعد” مع المخرج أحمد بدرخان.

– أحد المؤسسين للفرقة القومية للفنون الشعبية التي أنشأها وزير الثقافة الفنان ثروت عكاشة.

– أثرت الفرقة القومية في عمله بالسينما للسفر المتكرر.

– منحه المخرج أحمد ضياء الدين دورًا كبيرًا في فيلم المراهقات 1960، أمام ماجدة وزيزي مصطفى.

– ترك العمل في الفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1972.

– من أشهر أدواره تجسيد ابن الفنان صلاح ذو الفقار في فيلم “أغلى من حياتي”.

– قدم أكثر من 60 عملًا بين السينما والتليفزيون.

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– ألف كتاب “خطوات فوق السحاب”، وكتب له الفنان محمود رضا مقدمته.

– عمل دراسات عليا في الجامعة الأمريكية عن فن كتّاب السيناريو والدراما.

– قال قبل وفاته إن أحلامه الحصول على الأشرطة المسجلة للفرقة القومية وإعادتها لأمجادها.

– شارك في العديد من المسلسلات المهمة، مثل العائلة وأولادي والقضاء في الإسلام.

– آخر أعماله فيلم شد أجزاء مع محمد رمضان في عام 2015، بعد ابتعاد 5 سنوات، وقدم قبلها مسلسل “ملكة في المنفى” عام 2015 مع نادية الجندي.

– كان متزوجًا من الفنانة صفية العمري، وأنجب منها ولدين (وليد وأحمد).