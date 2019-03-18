شاهدوا.. بسمة وهبة تحضر عقد قران ابنها رغم العادات والتقاليد في السعودية

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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - تمكّنت الاعلامية بسمة وهبي من حضور حفل زفاف ابنها في المملكة العربية السعودية، بعد اعلانها مؤخرا انها لن تستطيع الذهاب بسبب ان العادات هناك تمنع النساء من حضور عقد القران.
ونشرت بسمة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة العروسين، اضافة الى مقطع فيديو من المناسبة.
الجدير ذكره ان ابنها يحمل الجنسية السعودية وانفصلت عن والده منذ 10 سنوات، وخطيبته سعودية أيضا.
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