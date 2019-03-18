فيديو طريف تجمع ابناء راغب علامة بشقيقه

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 11:53 مساءً - نشر الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يجمع ابنائه خالد ولؤي بعمّهم خضر علامة، يظهر عزفهم على آلة الغيتار الموسيقية بشكل عفوي.

وعلّق راغب على هذا الفيديو قائلا: “ولا أهضم من هيك.. هيدا جونا أخي وأولادي”.

ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنّوا من خلال تعليقاتهم ان تبقى الألفة والمحبة جامعة بينهم.