فيديو وصور.. شيرين عبدالوهاب تتألق وتشعل حفلها برقصة جريئة على المسرح في البحرين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بإطلالتين مختلفتين، حيث ظهرت بفستان أسود طويل يتخلله اللون الفضي بشق طويل عند أحد الساقين، أما الإطلالة الثانية، فكانت بفستان طويل باللون الأحمر اللامع.

شيرين أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما قدمت عدد كبير من أغاني آخر ألبوماتها، والذي يحمل اسم “نساي”.

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وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد طرحت منذ فترة فيديو كليب أغنية «حبه جنة»، من ألبومها الأخير «نساي»، وهي من كلمات مدين، موسيقى أحمد إبراهيم، فيديو منتج منفذ، بدروم ريكورد، فيديو كليب: موشن ستوديوز.

وصرحت شيرين من قبل أنها قامت بتصوير 3 كليبات في جزيرة بإيطاليا تشبه شرم الشيخ، وهي بلد جدة زوجها الفنان حسام حبيب، وقامت هناك بتصوير أغنية «نساي»، التي حققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت فيديو كليب أغنية “نساي” كدعاية للألبوم الذي يحمل نفس الأسم، وفي نهاية أكتوبر الماضي أصدرت الألبوم كاملا عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتتضمن 12 أغنية منهم “كدابين، لواني، طيبة وجدعة، تاج علي رأسك، ياريتها جت».