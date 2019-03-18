ماريا معلوف تناقش الرؤى الأكاديمية في جامعة دبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الإعلامية ماريا معلوف على ضرورة تعميق الرؤى الأكاديمية خلال حلولها ضيفة على جامعة دبي في جلسة نقاش لمناسبة يوم المرأة العالمي. حيث تحدثت حول تطوير الوسئل والمناهج الأكاديمية وأهمية تعميقها وتعزيز انفتاح الرؤى، وتعزيز دور المرأة في الحقل التعليمي عبر تثقيفها وتمكينها والايمان بقدراتها.

وأشادت بالدور الذي يؤديه رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى محمد البستكي لمحافظة على نمط الرفاهية والإنتاجية من خلال دوره الاكاديمي بتعزيز إمكانات ومؤهلات مذهلة عبر إدخال اختصاصات مواكبة لتقنيات العصر حتى باتت شهادة جامعة دبي معتمدة عبر البلوك تشين. Advertisements هذا وقدم |البستكي" كتابا لمعلوف بعنوان "تيلينغ تالس" الذي يروي قصص أقدم عائلات الإمارات وكيفية بناء الإماراتيين لبلدهم حتى وصل إلى موقع الريادة. علما أنه سيحلّ ضيفا على برنامج للرواد فقط الذي تقدمه ماريا معلوف عبر شاشة "حواس" الأسبوع المقبل.

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