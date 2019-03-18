شكرا لقرائتكم خبر عن البيضة والسمراء والحلوة والشقراء..صور 10 نساء في حياة جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم النسخة الجديدة من فيلم جيمس بوند وانتشرت الكثير من الأقاويل حول إمكانية لعب الممثل الأيرلندى كيليان مورفى دور "جيمس بوند"، بدلا من الممثل الأمريكي دانيال كريج، علي أن يقف نجم بيكي بليندرز أمام الممثل ريتشارد مادن والممثل توم هيدلستون، ليتم الاختيار بينهم ثلاثتهم للعب الدور في الفيلم القادم، وهو ما سيتأكد خلال الفترة المقبلة.

نساء جيمس بوند أو النجمات اللائي وقفن أمام شخصية بوند من المؤكد أن لهن نفس شهرة تلك الشخصية خاصة وأن كل نسخة من الفيلم كان يقع بوند في حب واحدة من حسناوات السينما العالمية أخرهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي وإليكم أبرز نجمات جيمس بوند.

اورسولا اندرس



أونور بلاكمان



إيفا جرين



ديانا ريج



غراس جونس



كارول بوكيه



كاري لويل



لوسيانا بالوزي



مود آدامس