شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها بعنوان "أمى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع فيديوهات شهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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