شكرا لقرائتكم خبر عن إيدها تتلف فى حرير.. كيف احتفى تامر حسنى بـ"بورترية" من أحدى معجباته ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان تامر حسنى، برسم لأحدى معجباته التى رسمت له لوحة باللون الأسود، ونشر الفنان مقطع فيديو مقتضب يوضح مراحل رسم اللوحة، معلقًا عليه بكلمات تشجيعية للفتاة التى أظهرت مهارة خاصة فى رسم البورترية للفنان، الذى قال "إيه العبقرية والسلاسة دى.. بجد برافو".

الفنان تامر حسنى، يمثل الدولة المصرية فى الأغنية الرسمية لأولمبياد 2019 المقام فى دولة الإمارات العربية، التى تنتهى يوم 21 مارس الجارى، وقد عبر عن سعادته لاختياره فى هذا التمثيل، وقال – فى وقت سابق - "سعيد باختيارى لتمثيل مصر فى الأغنية الرسمية لأولمبياد 2019 العالمية الخاصة.. صدق نفسك صدق حلمك أوعى تخاف.. الجزء الخاص باللهجة المصرية من كلماتى".



بورترية الفنان تامر حسنى

وتألق النجم تامر حسنى فى حفل افتتاح الأولمبياد الخاصة العالمية بالإمارات، بحضوره المتميز وسط محبة الشعب الإماراتى المضياف ومعجبينه من جميع متسابقين الوطن العربى، المحبة التى ظهرت بشدة مع أول ظهور النجم تامر حسنى داخل الملعب، عكست الحب والتقدير الذى تكنه الجماهير العربية للنجم المصرى المحبوب.

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الجدير بالذكر، أن أغنية الأولمبياد من كلمات الفنان تامر حسنى، ويشاركه الغناء النجم حسين الجسمى، والنجمة أصالة، والنجمين العالميين لويس فونسى وأڤريل لڤين.