بالصور- تكريم صبري فواز في قنا احتفاءً بنجوم "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كرّم الملتقى الفني الذي تقيمه جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، والذي يعد امتدادًا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنان صبري فواز، مساء اليوم الاثنين، وسط حشد جماهيري كبير من أساتذة وعمداء الكليات المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة الذين حرصوا على التواجد.
وكرّم الدكتور عباس محمد رئيس الجامعة "فواز" تقديرًا لإسهاماته الفنية، وأكد عباس في حديثه للطلاب على أن الفن لبنة البناء السمح للنفس الإنسانية حتى تعلو وترتقي بصاحبها إلى آفاق مطمئنة رحبة .
ومن جانبه صرح "فواز" أنه من عشاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشدد أنه يهدف بتواجده في هذا المحفل العلمي اليوم إلى الربط بين المهرجان ومختلف الجامعات وفي مقدمتها جامعة جنوب الوادي بقنا، كما أكد على أن التكريم ليس هدفًا ينشده، بل يسعى دائما إلى اكتساب حب الناس.
جدير بالذكر أن الأقصر للسينما الإفريقية 2019 في دورته الثامنة، يستمر من 15 إلى 21 من الشهر الجاري، برئاسة الكاتب والسينارست سيد فؤاد، وإدارة الفنانة عزة الحسيني، ومن المقرر تكريم الفنانة أمينة خليل مساء غد ضمن فعاليات المهرجان بالشراكة مع جامعة جنوب الوادي.
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