"7 Rings" تعتلي صدارة الـTop 10 في قائمة الـ"Billboard"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

استعادت أغنية "7 Rings" للنجمة العالمية أريانا جراندي صدارة قائمة الـ"Top 10" لموقع "Billboard" متفوقة على أغنية "Sucker" للنجم الإنجليزي نيك جونز، وجاءت في المركز الثاني أغنية "Sun Flower" الخاصة بالفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "Spider- Man: Into the Spider- Verse".

وحصلت أغنية "Without Me" لهالزي على المركز الثالث، وجاءت في المركز الرابع أغنية "Please Me" لكاردي بي، وفي المركز الخامس أغنية "Wow" لبوست مالون، والمركز السادس لأغنية "Sucker" لنيك جونز والتي تصدرت القائمة الأسبوع الماضي، بينما جاءت في المركز السابع أغنية "Happier" لـ"لدي جي" والموزع الموسيقي العالمي مارشيملو.

المركز الثلاثة الأخيرة جاءت كالتالي، أغنية "Middle Child" لجي كول بالمركز الثامن، وأغنية "Shallow" لـ"ليدي جاجا" المركز التاسع، والمركز العاشر والأخير لأغنية "Sicko Mode" لترافيس سكوت.

يُشار إلى أن موقع "Billboard" يختص برصد مجال الموسيقي، ونشر تقاريرموسيقية لعدد من الأغاني والألبومات العالمية.