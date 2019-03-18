بحضور أبطاله.. "الأقصر للسينما الإفريقية" يعرض "جريمة الإيموبيليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مساء اليوم الاثنين عرض خاص لفيلم "جريمة الإيموبيليا" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، في قاعة المؤتمرات.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال الفيلم، منهم "الفنان طارق عبدالعزيز، الفنانة عزة الحسيني، الفنان أحمد عبدالله محمود، والممثلة الشابة ياسمين الهواري"، إلى جانب الفنان عمرو عبدالعزيز، ومن المقرر أن تُقام جلسة لمناقشة الفيلم مع الحضور.

جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية انطلقت فعاليات دورته الثامنة في 15 مارس، ومن المقرر أن تُختتم في 21 مارس.

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