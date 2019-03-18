محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: انتهت الفنانة الاستعراضية جوهرة من تصوير أول أدوارها السينمائية بفيلم الفنان تامر حسني "كل سنة وأنت طيب". ونشرت "جوهرة" صورة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تجمعها بتامر حسني معلقة: "يسعدني أن أعلن إنِ انتهيت من تصوير دوري في فيلمي مع تامرحسني، لقد كانت تجربة مثيرة ومميزة، والأوسكار ينتظرني، هههه". ويقوم الفنان تامر حسني حاليا بتصوير دوره في الفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تنهي تصوير دورها في فيلم تامر حسني: "الأوسكار منتظرني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.