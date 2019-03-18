بالفيديو.. محمد إمام في "الجيم" استعدادا لـ"هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر"، فيديو من تدريباته في صالة ألعاب رياضية "جيم"، استعدادا لمسلسل "هوجان"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بمنطقة شعبية لقبه الأهالي بـ"هوجان"؛ لكونه من ذوي القدرات الخارقة، إذ يظهر تارة يسحب السيارات دون مساعدة، وأخرى يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه، ويبرع في أكل الزجاج حتى ذاعت شهرته، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وميرنا نورالدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.