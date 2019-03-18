شاهد.. تامر حسين يؤدي مناسك العمرة مع والدته

نشر الشاعر تامر حسين صورة مع والدته أثناء تأدية مناسك العمرة، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، كاتبا: "تم بحمد الله وربنا يتقبل مننا ودعيتلكم جميعاً والله ب الأسامى اى حد أمنى على دعوةدعيتهاله والله ومن قلبى وعقبالكم جميعاٌ".
يذكر أن الفنان و مؤلف كلمات الأغاني تامر حسين طرح سابقا أغنية مسلسل "كارمن"، و هو بطولة كل من ريهام حجاج، محمد
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