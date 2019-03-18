بالفيديو.. لطيفة أولي المهتمين بـ عيد الأم

نشرت الفنانة التونسية "لطيفة"، اغنية جديدة لها تحمل عنوان "أمي"، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام. وعلقت "لطيفة" قائلة:" هديتي لأمي ولكلالأمهات اللي تعبوا وربوا وسهروا، ولكل واحدة كانت وفية وبارة بأمها .. كل سنة وانتي أمي حبيبتي،
ومن جانب اخر تعد "لطيفة" أول مطربة طرحة أغنية خاصة بعيد الأم في الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن "لطيفة" تقدم برنامج "حكايات لطيفة" عبر القناة الفضائية "dmc".
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