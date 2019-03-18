إطلاق جائزة للتميز الفنى بالتعاون مع أكاديمية روما للفنون

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عن اطلاق جائزة التميز الفنى والتى تعد الاولى من نوعها وتمنح بالتعاون بين اكاديمية الفنون بالقاهرة برئاسة الدكتور اشرف زكى واكاديمية الفنون بروما وتأتى اثراءً لمواهب النابغين وايماناً بأهمية دعمهم فى الفنون والثقافة وحرصاً على تواصلهم واطلاعهم على الفكر العالمى الحديث وايجاد الفرصة للتلاقى بالدوائر العالمية.

من جانبه، قال الدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ان جائزة التميز الفنى ينالها الطالب الاول من أبناء معاهد الاكاديمية بالقاهرة (الفنون المسرحية – الكونسرفتوار- الباليه- السينما- الموسيقى العربية- النقد الفنى - الفنون الشعبية)، حيث يقضى الفائزون بها شهرا فى روما يتضمن زيارات ميدانية للمتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية والاكاديميات الفنية إلى جانب

محاضرات نظرية حول إدارة المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الثقافية.

وعن جائزة الدولة للإبداع الفنى قالت الدكتورة جيهان زكى ان اكاديمية الفنون بروما استقبلت هذا العام «دفعة سحاب ألمظ» والتى نالها كل من عمرو عبدالحليم محمد فى مجال الإدارة الثقافية وأحمد سعيد عبدالرازق فى مجال تصميم الرقص المسرحى ونوهت بأن 2019 يواكب مرور 90 عاما على تأسيس اكاديمية الفنون بروما، حيث دأبت منذ عام 1929 على احتضان شباب الفنانين والمثقفين المصريين ورعايتهم.