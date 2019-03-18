كواليس فى الفن

أوقفت الفنانة فيفى عبده تصوير مشاهدها فى مسلسل «ياسمينا» بسبب مرضها، على أن تعود إلى الاستوديو فور تعافيها، ويستمر فريق العمل فى تصوير مشاهد حورية فرغلى وحدها على أن تعود فيفى للتصوير بعد شفائها من نزلة البرد.. يذكر أن المسلسل إنتاج نقابة المهن السينمائية فى أول إنتاجها الدرامى وتدور أحداثه حول عالم الغجر.

< حرب شرسة يخوضها أعضاء نقابة المهن التمثيلية، فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتى سوف تشهد إعلان نقيب جديد و6 أعضاء جدد للنقابة، وتقام الانتخابات داخل نادى نقابة المهن التمثيلية، بشارع البحر الأعظم، تحت إشراف قضائى، وذلك الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يترشح على عضوية مجلس نقابة المهن التمثيلية، 15 عضواً بالجمعية العمومية وهم الفنانون: عفاف رشاد، نجلاء شعير، نهال عنبر، سامى مغاورى، محسن صبرى، أشرف طلبة، سامى نوار، إيهاب فهمى، محمد نبيل منيب، مصطفى حجاج، سميحة عبدالهادى، سامح بسيونى، كريم البسطى، إبراهيم غنام، وهانى عبدالهادى.

بينما يترشح على منصب النقيب، الدكتور أشرف زكى النقيب الحالى، إضافة إلى الفنان شادى مكرم.

< خرجت الفنانة نيللى كريم من السباق الرمضانى، بعد تعاقدها على المسلسل مع شركة العدل جروب، لكن ضيق الوقت جعل الشركة تقرر بدء التصوير، لكن العرض سيكون بعد رمضان على شبكة نيتفلكس، وهو نفس الأمر الذى حدث مع النجمة يسرا والذى جعلها تبتعد عن حضور كافة المهرجانات التى تقام حالياً لإصرارها لعرض مسلسلها بعد رمضان مباشرة.

< الفنانة غادة عبدالرازق تراجعت عن خوض السباق الرمضانى بعد إعلانها بدء

التصوير وذلك بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى أن كل الفنانين الذين كان مرشحًا أن يشاركوا فى رمضان اعتذروا عن مشاركتها المسلسل بسبب ارتباطهم بأعمال أخرى.

< تواصل الفنانة مى عز الدين، تصوير باقى مشاهد مسلسلها الجديد «البرنسيسة بيسة» وذلك فى إحدى الاستوديوهات الداخلية فى منطقة الجيزة، والذى من المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل.. يذكر أن «البرنسيسة بيسة» يكتبه مصطفى عمر وفاروق هاشم، ويُعد التعاون الأول درامياً الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد.

< الفنان شريف الدسوقى يقدم دور كوميدى لأول مرة فى مسلسل درامى ويجمع أغلب مشاهده مع الفنان فتحى عبدالوهاب فى مسلسل «لمس أكتاف».

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

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< تجهز قناة أون إى للتعاقد على عرض مسلسل رامى مالك الأخير Mr Robot والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرض جزئه الأول فى أمريكا، ويهتم رامى مالك الآن بتصوير الجزء الأخير من المسلسل المقرر عرضه على القنوات الأمريكية قريباً.

«مالك» كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره فى فيلم «Bohemian Rhapsody»، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى

والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody.

< اعتذرت الفنانة روبى عن المشاركة فى فيلم «حملة فرعون»، بسبب صغر مساحة الدور، وتعاقدت بدلاً منها اللبنانية قمر فى ثان مشاركة سينمائية مصرية لها بعد فيلم «حصل خير»، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها اليوم مع الملاكم العالمى «مايك تايسون».

وكان المنتج محمد السبكى قد أعلن مؤخراً عن إتمام التعاقد مع «تايسون» والذى وصل إلى القاهرة أول أمس وسيبدأ التصوير غداً.

فيلم «حملة فرعون» بطولة النجوم عمرو سعد، محمود عبدالمغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج محمد السبكى.

< دنيا سمير غانم تظهر بدور نصابة فى رمضان من خلال مسلسل «من أول نظرة»، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، داخل الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومع تصاعد الأحداث تقوم بخطف الفنان محمود البزاوى الذى يجسد دورًا صعيديًا من أجل النصب عليه، حيث يظهر معها كضيف شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل «من أول نظرة» معتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام كمال، كما يظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سمير غانم ودلال عبدالعزيز وبيومى فؤاد.

< يجسد محمد إمام شخصية خارقة ضمن أحداث مسلسل «هجان» المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ولأول مرة يظهر باللهجة الفلاحى، يأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة ويطلق عليه شباب المنطقة الشعبية الذى يعيش فيها «هوجان».

مسلسل «هوجان» انطلق تصويره منذ أيام، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.