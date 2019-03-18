بالفيديو.. شيماء الشايب تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

كشفت النجمة شيماء الشايب موعد طرح ألبومها الجديد "حاسة بيأس"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبة: "انتظروا ميني ألبومي الجديد #حاسة_بيأس الاسبوع القادم..إنتاج : Richard Elhaj - ريتشارد الحاج"، و تعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين من بينهم نادر عبد الله، مؤمن سالم، نادر

نور، تامر عاشور، سامر أبو طالب، هاني ربيع، كريم أسامة، ياسر ماجد.

يذكر أن الفنانة شيماء الشايب طرحت سابقا ألبوما بعنوان "دنيتى جنة"، وتم طرحه عبر قناة موسيقى ومزيكا، وضم 4 أغنيات منها "دنيتى جنة"، وهى من

كلمات الشاعر محمد أشرف، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية "تانى حب" من كلمات جيهان مجدى وألحان شاكر الموجى، وتوزيع أحمد العسال، وأغنية "شويه شويه" من كلمات خالد توفيق وألحان غريب، وتوزيع أسامة عبد الهادى، المينى ألبوم مكس وماستر ماهر صلاح، وقام بتصوير الغلاف محمد لطفى وآيتن ممدوح، والغلاف من تصميم تامر مجدى، ومنتج فنى إسلام بيبو.