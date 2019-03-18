اليوم.. الأوبرا المصرية تحتفل بمرور مائة عام على ثورة 1919

ضمن احتفالات الثقافة المصرية بمئوية ثورة 1919 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية كبرى فى الثامنة مساء اليوم 19 مارس على المسرح الكبير، تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وتتضمن مختارات من الأعمال الوطنية التى نجحت فى تشكيل وجدان الشعب المصرى والعربى وكانت نتاجاًللمشاعر الحماسية الثورية التى ميزت مراحل فى تاريخ مصر الحديث منها «قوم يا مصرى»، «سالمة يا سلامة»، «يا بلح زغلول»، «يمامة بيضا»، «أهو ده اللى صار»، «أنا المصرى»، «مصرنا وطننا»، «اسلمى يا مصر»، «تعيشى يا بلدى»، «يا أغلى اسم
يشار إلى أن وزارة الثقافة أعدت خطة متكاملة للاحتفال بمرور مائة عام على ثورة 1919 تستمر طوال شهر مارس الجارى وتتضمن فعاليات متنوعة فى جميع مجالات الفكر والفن تقام بمختلف المحافظات وتنظمها جميع هيئات وقطاعات الوزارة.
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