غدًا.. سهير رمزي تسترجع ذكرياتها مع نجوم الطرب على موجات الأغاني

يستضيف برنامج "ذكرياتي"، الذي يقدمه النجم سمير صبري، من إخراج محمد تركي، على موجات الأغاني، النجمة سهير رمزي، لتتحدثعن بداياتها ومشوارها الفني وذكرياتها مع نجوم الطرب.
يذكر أن الحلقه تم تسجيلها
ومن المقرر أن تذاع الحلقة في تمام الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء على موجات الأغاني.
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