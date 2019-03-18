يستضيف برنامج "ذكرياتي"، الذي يقدمه النجم سمير صبري، من إخراج محمد تركي، على موجات الأغاني، النجمة سهير رمزي، لتتحدث عن بداياتها ومشوارها الفني وذكرياتها مع نجوم الطرب. عن بداياتها ومشوارها الفني وذكرياتها مع نجوم الطرب. يذكر أن الحلقه تم تسجيلها من حفل عيد ميلاد النجمة سهير رمزي في أوائل الشهر الجاري. ومن المقرر أن تذاع الحلقة في تمام الساعة الرابعة عصر غد الثلاثاء على موجات الأغاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. سهير رمزي تسترجع ذكرياتها مع نجوم الطرب على موجات الأغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.