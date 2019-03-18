فتحي عبد الوهاب يشارك جمهوره كواليس"لمس أكتاف"مع ياسر جلال

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب متابعيه بصورة جديدة من كواليس مسلسل "لمس أكتاف" الذي يشارك من خلاله في ماراثون رمضان الدرامي القادم.

وظهر "فتحي" في الصورة وبصحبته كل من الفنانين ياسر جلال، مجدي فكري، شريف دسوقي،وكتب على الصورة عبر صفحته الشخصية على

موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرامقائلًا:"من تصوير لمس اكتاف #رمضان_2019 #مجدي_فكري#شريف_دسوقي #ياسر_جلال#فتحي_عبد_الوهاب"."لمس أكتاف" من بطولة كل من ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاوع، دنيا عبد العزيز، كرمجابر، كارولين خليل، سمر مرسي، خالد كمال، وآخرون، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.