فتحي عبد الوهاب يشارك جمهوره كواليس"لمس أكتاف"مع ياسر جلال

شارك الفنان فتحي عبد الوهاب متابعيه بصورة جديدة من كواليس مسلسل "لمس أكتاف" الذي يشارك من خلاله في ماراثون رمضان الدرامي القادم.
وظهر "فتحي" في الصورة وبصحبته كل من الفنانين ياسر جلال، مجدي فكري، شريف دسوقي،وكتب على الصورة عبر صفحته الشخصية على
"لمس أكتاف" من بطولة كل من ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، حنان مطاوع، دنيا عبد العزيز، كرم
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