بعد زواج استمر لأكثر من 15 سنة.. داليا أبو عمر تعلن انفصالها عن زوجها

أعلنت الإعلامية داليا أبو عمر انفصالها عن زوجها خالد حلمي، بعد زواج استمر لأكثر من 15 سنة، والجدير بالذكر انها كانت قد أطلقت حملة "دلعيه يدلعك"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا

عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذكر حقوق الرجل داخل على زوجته.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:" بعد زواج دام ل 15 سنة بيني وبين خالد حلمي والد ابنتي تم الطلاق رجاء من الجميع احترام خصوصيتنا والبوست ده لأتمم ركن الإشهار ليس أكثر قدر الله وماشاء فعل.

