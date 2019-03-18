أعلنت الإعلامية داليا أبو عمر انفصالها عن زوجها خالد حلمي، بعد زواج استمر لأكثر من 15 سنة، والجدير بالذكر انها كانت قد أطلقت حملة "دلعيه يدلعك"، والتي لاقت نجاحًا كبيرًاعبر منصات التواصل الاجتماعي، لذكر حقوق الرجل داخل على زوجته.
وكتبت "داليا" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:" بعد زواج دام ل 15 سنة بيني وبين خالد حلمي والد ابنتي تم الطلاق رجاء من الجميع احترام خصوصيتنا والبوست ده لأتمم ركن الإشهار ليس أكثر قدر الله وماشاء فعل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواج استمر لأكثر من 15 سنة.. داليا أبو عمر تعلن انفصالها عن زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.