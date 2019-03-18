خاص – هل تنفصل باسكال مشعلاني عن حب حياتها؟

أخيراً وبعد الكثير من التشويق والعمل المتواصل، أطلقت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أغنيتها المصرية الجديدة “اتعذبت كفايا” (كلمات والحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، تسجيل استديو ملحم ابو شديد، ميكس عادل عايش ماسترنج استديو متروبولس لندن) انتاج شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

أغنية “اتعذبت كفايا” رومنسية بإمتياز أدّتها باسكال بقالب درامي جمعت فيها الاحساس العالي والكلمة المؤثرة واللحن العذب الذي طوّعته بصوتها المليء بالشجن حيث تخطى اللحن بجماله جمال كلمات الاغنية.

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ذهبت باسكال بإحساسها الى أماكن بعيدة جداً لدرجة جعلت كل من يسمع الأغنية يشعر بعذابها ويسترجع ذكريات الخيانة الأليمة مع الحبيب خاصة في “الكوبليه” الثاني حيث تفوق تشبيه عذاب الخيانة وصفه في الكوبليه الاول.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين “مشعلاني” و شركة لايف ستايلز ستوديوز في غضون سبعة أشهر بعد أغنية “بخاف أعشقك”، حيث تضع الشركة الرائدة في عالم الأعمال الغنائية ثقلها ليكون العمل على مستوى التوقعات خاصة ان باسكال فنانة لها مسيرتها وإسمها المهمين في عالم الفن.

واطلقت “مشعلاني” الاغنية على طريقة ليريك فيديو بإنتظار سفرها الى تركيا أواخر الشهر الحالي لتصويرها تحت إدارة المخرج زياد خوري حيث ستطل بعدسته بطريقة جديدة جداً وبصورة مختلفة لم تظهر بها من قبل في أي من الاعمال التي سبق ان قدّمتها وذلك بحسب ما كشف لنا “خوري”. لقراءة تفاصيل الخبر: خاص- وأخيراً ستفعلها باسكال مشعلاني