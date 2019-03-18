هكذا فاجأ راغب علامة ونجوى كرم نزار فرنسيس

حلّ الشاعر اللبناني نزار فرنسيس ضيفاً على برنامج “سهرة عمر” الذي يُعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت ويقدّمه شادي ريشا.

نزار رفض أن يسمّى العصر بإسمه، بل قال بأنّ ما يكتبه هو الحضارة التي نمتلكها ما يدفع للتمسّك بها والحرص عليها من خلال استفزاز نفسه لتقديم الأفضل.

كما صرّح بأنّه يفضّل الفنّان الذي يعرف ما يريد لا أن يطلب الإستماع لما لديه، وهو سرّ نجاح العديد من الفنّانين الموجودين على الساحة الفنيّة في الوقت الحالي.

وعن الموسيقار الراحل ملحم بركات حسم نزار سبب نجاحه بالعديد من الفنانين الموجودين داخل شخص واحد جعله نجماً حتّى آخر أغنية قدّمها، وأضاف إلى أنّ جمله اللحنيّة تدرّس في أكبر المعاهد.

الحلقة تخلّلها عدّة مداخلات من قبل عدد من النجوم الذين أثنوا على تعاونهم مع نزار فرنسيس وعلى مكانته الفنيّة وهم: نجوى كرم، معين شريف وراغب علامة.

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النجم معين شريف أكّد بأنّ شعر فرنسيس هو السهل الممتنع الذي يختصر بلاغة اللغة العربيّة، إضافة إلى أنّ وجوده في هذا البلد من نعم الله التي برهنها تعاونه مع العديد من الفنانين اللبنانين وغير اللبنانيين. ومن جهته أكّد أنّ مجرّد غناء معين شريف لكلامه يرضي طموحه بغض النظر عن نجاح الأغنية من عدمها.

السوبر ستار راغب علامة شكر نزار على الثّقة التي وضعها فيه عندما عرض عليه أغنية “طار البلد”، حيث كانت بحسب راغب السبب الساسي في الحملة على الفساد التي تنتشر مؤخّراً، مؤكّداً أنّها نقلت الصور المُعتمة للبلد فاختصرت آلاف المقابلات والمواقف والمقابلات التي تحدّث فيها الكثيرين عن الوضع الصّعب، فكانت صرخة حق وصدمة إيجابيّة انتظرها راغب كثيراً للإضاءة على الواقع المرير.

وأشار راغب إلى أنّه يكبر بالكلمة التي يكتبها نزار فرنسيس، نافياً أن تكون كلمة “طار البلد” قاسية كما تمّ دعوتها، مصرّاً على عدم تحقيقها للصدمة المرادة منها ما لم يتمّ تسميتها كذلك، معلناً أنّ الأعمال القادمة أقوى.

أمّا شمس الأغنية نجوى كرم فقد أشادت باختياره ضيفاً على البرنامج، كما أكّدت على أنّ الكلام الذي يكتبه لا يمكن الحصول عليه من مكان آخر، لأنّ كلمته رفعت من شأنه وبدوره هو يملك أمانتها.

وقد أعلنت نجوى بأنّ غنائها للهجة اللبنانيّة بحاجة أن تكون في كثير من الأحيان مطعّمة بقلم نزار فرنسيس وروحيّة جرد بعلبك الذي يرمز للعنفوان والنّقاء والصّفاء وهو ما يدلّ على صدق الكلمة، وطلبت منه الإستمرار من خلال قلمه في العطاء لأنّه يليق بالأغنية اللبنانيّة وهي تليق به.

وعن جديده الفني، صرّح نزار بأنّه فخور بمشاركته في عمل إنساني بحت سيعرض على مسرح كازينو لبنان من كلامه وألحان رواد رعد وإخراج جو مكرزل تحت عنوان ” أكبر حلم” ويشارك فيها أيضًا شادي ريشا، وهي تحت إشراف جمعيّة رسالة حياة في شهر أيّار، كما انتهى من تحضير أوبرا تحت عنوان “زرقاء اليمامة” من ألحان مارون الراعي وستبصر النور قريباً.