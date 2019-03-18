هاني رمزي يُصبح عالِمًا فلكيًا.. فماذا عن برنامج مقالب جديد برمضان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري هاني رمزي، عن دخوله في مرحلة تحضير فيلم جديد بعنوان "نيزك دكروري"، يجسد فيه شخصية العالم الفلكي والخبير في الأرصاد الجوية.

وقال رمزي لـ "فوشيا" خلال حضوره حفل مؤسسة "دير جيست" الذي نظمته تحت شعار "إنجازات الدولة" لتكريم الفنانين، إنه سيعود إلى الدراما من خلال مسلسل خارج السباق الرمضاني، خاصة بعد نجاح العديد من الأعمال الفنية خارج هذا الموسم.

وأضاف أنه يستعد أيضًا لتقديم مسرحية جديدة خلال العام المقبل، يعود بها إلى المسرح بعد فترة غياب طويلة.

وتحدث الفنان هاني رمزي في فيديو "فوشيا" عن حقيقة تقديم برنامج مقالب في رمضان المقبل، وشروط مشاركته في أي عمل كضيف شرف.