دبي اوبرا تُحيي أغاني "جاكسون" بعروض "تريلر لايف"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يصل عرض "تريلر لايف"_ الذي يحتفي بمسيرة المغني الاستعراضي الملقب بـ"ملك البوب" مايكل جاكسون_ إلى مدينة دبي للمرةِ الأولى آتياً من منطقة "ويست إند" في لندن، وفي رصيده أكثر من 4 آلاف عرض على مدى السنوات العشر الفائتة.

وذلك بعد أن أمتع الجمهور باستخدام أحدث التقنيات البصرية والسمعية المتطورة على مر السنوات بالأغاني الكلاسيكية التي صنعت مجد وشهرة "جاكسون" طوال 45 عاماً مثل ’"تريلر" و"باد" و"إي بي سي". Advertisements هذا ومن المقرر أن يُقام العرض على مسرح "دبي أوبرا"، حيث سيستحضر فريق مبدع من المؤديين والموسيقيين العروض بأبرز أغانيه من السول والديسكو يعروض ستستمر على مدى أكثر من ساعتين، برعاية مجموعة "برودواي إنترتينمنت" و"دبي أوبرا" وشركة "فلايينج ميوزك" للمنتجين بول والدن وديريك نيكول بالتعاون مع ’كي كونسرتس‘ للمنتج أدريان جرانت.

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