شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يعلن اقتراب طرح أغنية محمد رمضان "القمر" للجمهور ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، عن طرح كليب القمر للنجم محمد رمضان، قريبًا للجمهور، والكليب أحدث الأعمال الغنائية للفنان محمد رمضان، حيث قال المنتج تامر مرسى، "كليب القمر.. قريبًا، إنتاج شركة synergy.. تامر مرسى، إخراج ياسر سامى"، وذلك فى تعليقه على برومو الأغنية.

ويذكر أن النجم محمد رمضان، كان قد نشر برومو كليب أغنيته الجديدة "the moon" أو "القمر"، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، منذ يومين، وهو فيديو كليب من إخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائى، يوم الجمعة 29 مارس الحالى، بصحبة إحدى فرق الدى جى، ومن المتوقع أن يقدم خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، منها "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" وغيرها.

ويشار إلى أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "زلزال"، الذى سيخوض به الموسم الرمضانى، والذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.

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تدوينة تامر مرسى



أغنية القمر للنجم محمد رمضان



فيديو كليب أغنية القمر للنجم محمد رمضان



النجم محمد رمضان