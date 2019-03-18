شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور جديدة ل " كلبش 3".. أكشن ومطاردات سليم الأنصارى في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور جديدة من أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وظهر أمير فى الصور بمشاهد مطاردات وأكشن وانفجارات خلال الأحداث، وجميعها تم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت والخاصة بالحلقتين الأولي والثانية من المسلسل، كما كشفت صورة عن تدريب كرارة على الملاكمة.













وكانت شركة سينرجى طرحت البرومو التشويقى الأول للعمل، حيث حصل على إشادات كبيرة من حيث الأداء والتكنيك والصورة، وتتصاعد عدد مشاهداته على مواقع التواصل الاجتماعى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق،وأمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.



















