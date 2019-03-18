شكرا لقرائتكم خبر عن كوباية شاى تجمع أحمد مراد وآسر ياسين.. والجمهور: "تراب الماس" مع مين فيكم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار أحداث فيلم "تراب الماس"، ومثلما كان بطل رواية الكاتب أحمد مراد، يتخلص من أعدائه بوضع تراب الماس فى كوباية الشاى، نشر صاحب "الفيل الأزرق" صورة له تجمعه مع الفنان آسر ياسين، بطل فيلمه الذى حمل نفس اسم الرواية "تراب الماس".



آسر ياسين وأحمد مراد

"كوباية شاي مع صديقي العزيز جدا".. هكذا علق أحمد مراد على الصورة التى نشرها عبر حسابه الرسمى على "انستجرام"، إلا أن جمهوره من المتابعين كان لهم سؤال آخر، وهو: "زجاجة تراب الماس مع مين فيكم؟".





أحمد مراد وزجاجة تراب الماس

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آسر ياسين يحمل زجاجة تراب الماس

وعلى غرار مفاجأة أحمد مراد، لجمهوره بالعمل على الجزء الثانى لفيلم "الفيل الأزرق"، فهل للقاء أحمد مراد بآسر ياسين علاقة بالعمل على جزء ثان لفيلم "تراب الماس"، خاصة أن نهاية الفيلم جاءت مفتوحة، وظل البطل محتفظا بزجاجة تراب الماس، مثلما فعل بطل فيلم "الفيل الأزرق"، وفوجئ الجمهور فيما بعد بالعمل على الجزء الثانى للفيلم.