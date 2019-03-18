شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة فنية جدا.. أبناء راغب علامة وشقيقه فى "وصلة هزار" بالجيتار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان اللبنانى راغب علامة، بمقطع فيديو جمع بين شقيقه خضير ، وابنيه خالد راغب علامة، ولؤى راغب علامة، أثناء عزفهم الجيتار .

شارك الفنان اللبنانى راغب علامة، مقطع الفيديو مع الجمهور وعلق عليه "ولا أهضم من هيك.. هيدا جونا أخى وأولادى"، ، لاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور، حظى بأكثر من 700 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة.

Advertisements



أبناء راغب علامة وشقيقه

وسبق ذلك أن علق راغب ، على مجموعة من الصور قائلا "قد يكون يوم الأحد أبيضًا مثل ملابسنا"، ، دون الإشارة إذا ما كان هذا الأمر قد تم بالاتفاق بينهم، أم أنه محض صدفة، وحظيت هذه الصورة، بإعجاب العديد من جمهور الفنان راغب علامة، وكذلك متابعى ابنه خالد راغب علامة.

ولا تعد هذه المرة، هى الأولى، التى ينشر فيها خالد راغب علامة، صورة له مع والده، فمنذ يومين، نشر صورة أخرى، وكتب عليها "الله يديمك فوق راسنا يا تاج راسنا"، كما سبق وأن تحدث خالد راغب علامة، إلى وسائل الإعلام من قبل، كاشفا عن عدم محاولته للغناء، مثل عدد آخر من أبناء المطربين المشهورين، موضحا أنه لا يمتلك صوتا جميلا، لكن لديه أذن موسيقية، تمكنه من إبداء الرأى فى خيارات والده السوبر ستار.