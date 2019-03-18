محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، السيناريست سيد فؤاد، إن في السادسة من مساء الثلاثاء 19 مارس، سوف يستقبل قصر الثقافة فيلم "هنا القاهرة" للمخرج عمر عبدالعزيز، الذي يكرمه المهرجان ضمن فعاليات دورته الثامنة.

وأكد فؤاد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العرض سيشهد حضور بطل الفيلم الفنان الكبير محمد صبحي، والذي سيمنحه المهرجان تكريمًا خاصًا.

جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية انطلقت فعالياته في 15 مارس وتستمر حتى الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص| رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية": سنمنح محمد صبحي درع المهرجان غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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