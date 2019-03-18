بالصور- حسين فهمي يزور مسجد الشيخ زايد برفقة بعثة منتخب نيوزلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رافق السفير الدولي للأولمبياد الخاص، الفنان حسين فهمي، لاعبي ولاعبات بعثة منتخب نيوزلندا المشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ15 للأولمبياد الخاص المُقامة في إمارة أبو ظبي، إلى مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث أقيمت صلاة الغائب على أرواح ضحايا العمل الإرهابي المُدان، والذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.

وجال حسين فهمي على مختلف البعثات المشاركة في الألعاب، وكانت له لقاءات خاصة مع لاعبين ولاعبات من مختلف الدول، لا سيما منتخبات السعودية ومصر، واطمأنّ على استعدادات الأبطال لخوض المنافسات والمسابقات، مقدما لهم كل الدعم والتشجيع والمساندة، وعارضًا عليهم المساعدة في كل ما يحتاجونه.

كما زار المركز الطبي، ومركز المراقبة والطوارئ، وأثنى على التجهيزات الضخمة، والجهود الكبيرة التي بذلتها إمارة أبو ظبي، تحت قيادة وإشراف وليّ عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتولى حسين فهمي توزيع الميداليّات على الفائزين في عدد من المسابقات، في مركز أدنيك الرياضي، وركضت إحدى اللاعبات من بعثة المنتخب الأردني، واحتضنت فهمي، ورفضت النزول عن المسرح، وطلبت البقاء بجانبه حتى انتهاء تسليم الميداليات.