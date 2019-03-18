كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 08:59 مساءً - شاركت الفاشنيستا والإعلامية الكويتية نهى نبيل متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع السناب شات مقاطع من تحضيرات حفل عيد ميلاد ابنتها دانه. وقد تضمن الفيديو مشاهد طريفة لابنة نهى نبيل والتي ظهرت متحمسة جدا لحفل عيد ميلادها. وأطلت نهى نبيل بأزياء باللون الأخضر كانت مماثلة لزي ابنتها وعايدتها بكلمات كلها حنية وعبرت لها عن حبها الشديد كذلك تضمن الحفل الكثير من ألعاب الخفة والهدايا والمسابقات ليحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات وليتم تداوله بين الكثير من صفحات السوشيال ميديا. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… مواقف طريفة من تحضيرات نهى نبيل لعيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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