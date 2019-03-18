شاهد.. الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية شفط بعد الولادة!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 08:59 مساءً - اهتم متابعي الكويتية الدكتورة خلود على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة كيف استطاعت ان تستعيد رشاقتها بسرعة بعد ولادتها لتوائهما.

وكانت الدكتورة خلود قد تلقت الكثير من الاتهامات فور ظهورها بهذه الرشاقة بعد ولادتها توائمها وكأنها لم تحمل أساساً لتفاجئ متابعيها بخسارتها الكبيرة للوزن بعد أن اكتسبت أكثر من 15 كيلو غرام وفقدت في أيام سريعة الكثير من وزنها.

ونفت الدكتورة خلود أن تكون قد خضعت لعملية شفط دهون كما قيل عبر مواقع السوشيال ميديا وقالت: “الولادة صعبة ومستعثرة وايد بعدها اشفط اموت”.

وتابعت: “اللي صار اني انا بالحمل تقريبا شايلة 15 كيلو يعني ما شاء الله الاطفال والماء مع المشيمة”.