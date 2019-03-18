سما المصري تتحدى ميريام كلينك!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 08:59 مساءً - قامت احد المواقع الفنية اللبنانية بإجراء استفتاء لاختيار ما وصفتها بـ “نجمة مواقع التواصل الاجتماعي”.

والغريب ان خيارات الاستفتاء تضمنت اسمان فقط هما المصرية سما المصري واللبنانية ميريام كلينك.

وقد نشرت سما المصري تدوينة عبر حسابها على انستغرام طالبت فيه متابعيها التصويت لها قائلة: “هااانت…شدوا حيلكم يامصريين انا عايزه اوصل الي ٩٩٪ ونسيب للأخت ميريام كلينك الواحد في المئه..كفايه عليها واحد علي قد صحتها

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