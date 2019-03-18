هذا هو الرجل التركي المشتبه به في حادث إطلاق النار في هولندا

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 08:59 مساءً - قالت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين إنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره فيما يتعلق بإطلاق نار يعتقد أنه تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وقالت الشرطة في بيان “تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم”.

ونشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار.

وتوصلت الشرطة الهولندية إلى تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد.

وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو “هجوم إرهابي فيما يبدو”.