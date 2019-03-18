كتب امير فتحي في الاثنين 18 مارس 2019 08:59 مساءً - قالت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين إنها تبحث عن تركي في السابعة والثلاثين من عمره فيما يتعلق بإطلاق نار يعتقد أنه تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
وقالت الشرطة في بيان “تطلب الشرطة منكم توخي الحذر من جوكمان تانيس البالغ من العمر 37 عاما (المولود في تركيا) فيما يتعلق بواقعة صباح اليوم”.
ونشرت وسائل إعلام صورة للرجل التركي المتهم بحادث إطلاق النار.
وتوصلت الشرطة الهولندية إلى تحديد المشتبه به باعتداء أوتريخت وهو رجل تركي المولد.
وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن الحادث هو “هجوم إرهابي فيما يبدو”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو الرجل التركي المشتبه به في حادث إطلاق النار في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.