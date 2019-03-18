إليكم مفاجأة كارول سماحة في مصر – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن المفاجأة التي كانت قد ألمحت إليها منذ أيام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت كارول سماحة بوستر أعلنت من خلاله عن حفل غنائي كبير تستعد لإحيائه في مصر تحت عنوان “ليلة الحلم” وأرفقته بكلمة “قريبًا”.

منشور كارول سماحة لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور حيث أعرب متابعوها عن حماسهم لمعرفة المزيد حول تفاصيل الأمسية المنتظرة.

الجدير ذكره أن آخر أعمال كارول سماحة الفنية كان كليب أغنية “مبروك لقلبي” الذي حقق ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.