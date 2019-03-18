“الصدفية” تُغطي وجه كيم كارداشيان – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة عبر خاصية ستوري على تطبيق إنستغرام حيث ظهرت بوجهٍ مكسو بآثار الصدفية. وعلقت كيم كارداشيان على الصورة قائلةً: “صباح الخير صدفية”. فهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها كيم عن إصابتها بالصدفية التي تحاول معالجتها بالأعشاب.

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