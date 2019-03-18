الراقصة دينا تُؤدي مناسك العمرة وترتدي الحجاب – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: توجهت الراقصة المصرية دينا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها بملابس الإحرام قبل أداء العمرة في مكة المكرمة. وظهرت الراقصة دينا وهي ترتدي ملابس الإحرام البيضاء والحجاب، وأرفقت الصورة بتعليق: “صباح الخير”.

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