المغني العالمي سام سميث: لست ذكرًا ولا أنثى

متابعة بتجـــــــــرد: كشف المغني البريطاني سام سميث في مقابلته الأخيرة أنه ليس ذكرًا ولا أنثى.
وقال سميث في حديثه مع برنامج “I Weigh Interviews”: “أنت لا تحدد ماذا يكون جنسك، أنت مخلوق بشيء خاص بك، فأنا لست ذكرًا أو أنثى، أعتقد أني أطفو في ما بينهما”.
وأضاف سام سميث في المقابلة: “لقد خضت حربًا نفسية وجسدية، أشعر بأني امرأة في الداخل. فكرت في نفسي إذ أريد أن أغير جنسي، ولا زلت أفكر في الأمر”.
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