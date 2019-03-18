المغني العالمي سام سميث: لست ذكرًا ولا أنثى

متابعة بتجـــــــــرد: كشف المغني البريطاني سام سميث في مقابلته الأخيرة أنه ليس ذكرًا ولا أنثى.

وقال سميث في حديثه مع برنامج “I Weigh Interviews”: “أنت لا تحدد ماذا يكون جنسك، أنت مخلوق بشيء خاص بك، فأنا لست ذكرًا أو أنثى، أعتقد أني أطفو في ما بينهما”.

وأضاف سام سميث في المقابلة: “لقد خضت حربًا نفسية وجسدية، أشعر بأني امرأة في الداخل. فكرت في نفسي إذ أريد أن أغير جنسي، ولا زلت أفكر في الأمر”.