متابعة بتجــــــــــرد: طالبت مقدمة البرامج الأميركية ويندي ويليامز من عارضة الأزياء هايلي بالدوين بأن تُقدم على الطلاق من زوجها الفنان جاستن بيبر. ونصحت ويندي العارضة هايلي بالانفصال عن جاستن ليكون بمقدوره الاهتمام أكثر بصحّته العقلية. وأوضحت ويليامز أن على هايلي الإنفصال عن جاستن باسم الحب والصّداقة. وجاءت تصريحات ويندي بعدما كشف جاستن أنه يعاني بشكل كبير ويشعر بحالة من الانعزال.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية أميركية لـ هايلي بالدوين: إنفصلي عن جاستن بيبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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